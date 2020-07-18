抓到了！罷捷總部爆黃捷派間諜刺探

罷捷總部今控訴，黃捷派兩名間諜到總部刺探。（罷捷總部提供／柯宗緯高雄傳真）

罷捷總部今控訴，黃捷派兩名間諜到總部刺探。（罷捷總部提供／柯宗緯高雄傳真）

罷免高雄市議員黃捷運動如火如荼進行中，已突破2.6萬份。罷捷總部今（18）日控訴，黃捷昨派兩名年輕人當間諜，拿了連署書卻不當場簽，還對罷捷小物感到興趣，最後志工追查揭穿他們竟是黃捷服務處人員，痛批黃捷身為民代，卻不正大光明，如此敗壞社會道德風氣，鳳山清捷隊頗不以為然。

罷捷總部發言人徐尚賢今談及間諜事件始末，他指出，昨這兩位年輕人進到總部，原本認為只是一般民眾，當然竭誠歡迎，但後來發現他們閃爍其詞，不願簽連署書，供稱要拿回去給親朋好友寫，卻又對罷免小物很有興趣。

徐尚賢說，總部人員很熱情解釋罷免小物設計想法，但對方拿了小物及連署書就離開，因行跡太過可疑，志工於是跟上前看，發現兩名年輕人到外頭與友人會合，接著一行人往黃捷服務處走進去，才被志工揭穿對方是服務處人員。

徐尚賢表示，想跟黃捷說，真的很竭誠歡迎你來，並盡地主之誼，強調總部不是沒風度，只是對於不光明磊落形式，又派這兩位年輕人出來說謊達成目的，對於這作法不以為然。

他重申，如果黃捷有把 「鳳山清捷隊」放心上，全體同仁歡迎來罷捷總部，並闡明清楚「你不適任擔任市議員的原因及理由，或許你本人還會簽下連署書」。

(中時 )