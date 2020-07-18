台灣民眾黨不分區立委邱臣遠宜蘭服務處今（18）日成立，這也是民眾黨在台灣東部正式「插旗」、擴展東台灣政治版圖的第一步，民眾黨主席、台北市長柯文哲也特別到場祝賀，顯示對此一佈局的重視。

柯文哲在致詞時表示，台灣民眾黨是「以台灣為名、以民眾為本」，設立服務處不僅是對宜蘭好、也是對台灣更好，民眾黨將以民眾為本，以台灣的整體利益、人民福祉放在首位；宜蘭素有民主聖地之譽，以政治學角度，一個地區至少要歷經過兩次的政黨輪替，政治才算是成熟，宜蘭縣已經藍綠政黨輪替不只兩次，是台灣民主開花非常早的地方，如今台灣民眾黨在宜蘭縣設立立委服務處，是提供宜蘭縣民另一個選擇，他也掛保證，民眾黨的服務績效一定會更好。

設立服務處的民眾黨不分區立委邱臣遠則說，這是民眾黨在東部成立的第一個服務處，將會努力深耕地方、深耕宜蘭，服務處就是一個平台，希望匯集更多願意投入公共事務、為宜蘭一起打拚的年輕人、志工朋友加入。

邱臣遠新成立的服務處團隊陣容及組織架構相當龐大齊全，且網羅藍綠陣營人士，除了設有服務處總幹事、副總幹事、另有羅東區主任、員山區主任、青年團團長等，另聘請宜蘭縣知名律師郭美春出任服務處法律諮詢委員會首席諮詢委員、另外還有醫界諮詢委員、長期力挺民進黨籍立委陳歐珀的陳長義如今也掛上邱臣遠服務處諮詢委員的頭銜，而日前宣告退黨的前國民黨宜蘭縣黨部副主委李偉華則是出任服務處的主任委員一職，在在都展現出民眾黨對於要在宜蘭縣擴張政治版圖的強烈企圖心。

(中時 )