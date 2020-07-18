新北市長侯友宜今（18日）表示，若朝野大家都有一致共識要廢止，那就趕快用行動來實踐。（葉書宏攝）

關於廢除考試院、監察院存廢問題，新北市長侯友宜今（18日）表示，若朝野大家都有一致共識要廢止，那就趕快用行動來實踐，若大部分民意都朝此方向，就趕快用修憲方式把監察院廢除，讓朝野共同和諧、創造台灣更好的民主模式。

(中時 )