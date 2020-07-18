洋基先發投手哲曼(Domingo German)先前因為家暴被大聯盟進賽，本季確定無法上場，不過他明年賽季仍有機會，但他卻在個人社群平台發布疑似引退宣言。哲曼年僅27歲，還在去年拿下勝投王，在生涯顛峰決定急流勇退，讓大家摸不著頭緒。

哲曼去年由於家暴被判處81場禁賽處分，去年已經缺席9場例行賽及9場季後賽，扣掉18場次後，今年的63場例行賽也不能比，由於球季縮水，等於他今年整季報銷。

哲曼先在IG限時動態以母語西班牙文貼出匪夷所思的短文，上面寫著，「我將離開棒球，謝謝大家。」隨後又發文寫下，「有些人在兩邊都創在歷史，我想我已經在洋基球場寫下我的歷史一頁了，如果我決定不回歸，我仍對我11年職業生涯感到驕傲，願上帝保佑所有支持我的人。」

這兩篇貼文被認為是哲曼預告將要引退，不過洋基球團卻對此一無所知，根據美媒報導，總教練波恩(Aaron Boone)對此回應，「我聽說這篇貼文，但我不清楚相關消息。」而洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)則表示，他已經有一段時間沒和哲曼聯絡，他也沒有更多資訊。

(中時 )