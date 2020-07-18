罷捷總部今控訴，黃捷派兩名間諜到總部刺探。（罷捷總部提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市議員黃捷遭發起罷免連署，目前已累計突破2.6萬份，黃捷對外皆稱保持平常心面對此事，不過卻遭罷捷總部控訴，疑派間諜拿了連署書卻不簽，還對罷免小物很有興趣。對此，黃捷表示兩人僅是支持者，屬個人行為。

臉書粉專「韓黑父母不崩潰」貼文表示，黃捷不是說一點都不擔心嗎？怎麼還派人到罷捷總部呢？」故意說要拿連署書，拿了罷捷垃圾袋等周邊小物，結果被逮到現行犯，「年輕人這樣金母湯喔！」

罷捷總部發言人徐尚賢指出，黃捷17日派了兩名年輕人當間諜，閃爍其詞，拿了連署書卻不當場簽，並對罷捷小物感興趣，因行跡可疑，志工跟上前查看發現兩人與友人會合，並走進黃捷服務處，揭穿兩人是黃捷服務處人員。

據《三立新聞網》報導，黃捷表示，這是個人行為與自己無關，兩人並非服務處人員，僅是支持者，抱著好玩的心態才會到罷捷總部，簽了連署書也拿「清捷袋」小物回服務處分享，自己則完全不知情，認為罷捷總部堅持要討公道的態度及跟蹤的行為有些過分。

(中時電子報)