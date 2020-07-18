美國「黑人的命也是命」全國示威自5月底至今已長達8周，雖一度受疫情反彈影響但仍未消退，不過川普政府再次傳出執法爭議。據外媒指出，奧勒岡州最大的城市波特蘭市，自14日起傳出聯邦執法人員穿著未標記的軍服，在未經盤問與解釋的情況下任意拘留示威者至未經標記的車內，已引起民眾與當地政府官員不滿。

奧勒岡州最大的城市波特蘭市，自14日起傳出聯邦執法人員穿著未標記的軍服，在未經盤問與解釋的情況下任意拘留示威者。

And here’s more. The police attack medics.



This is all Donald Trump. This is absolutely federal dictator behavior.



When the FUCK will Americans push back?



I’m so sick of this all. There should be protests of millions #PortlandProtests



pic.twitter.com/kjx6s43D3b — Mr. Spock 🖖 (Commentary) (@SpockResists) July 17, 2020

據《國會山莊》報與《CNBC》報導，自從5月底明尼蘇達州明尼亞波里斯市內爆發非裔美人佛洛伊德（George Floyd）遭白人警員以膝壓頸致死後，再次挑起美國敏感的種族問題，讓全美陷入數周全國示威，特別是波特蘭市內的示威活動已持續進行了47天。

報導指出，在波特蘭當地示威群中多次破壞聯邦政府建築物後，川普於13日表示「波特蘭已完全失控」，讓代理國土安全部部長沃爾夫（Chad Wolf）派遣聯邦執法人員前往執行任務，沃爾夫也於16日訪問該市，並稱抗議者為「暴力的無政府主義者」與「暴力暴民」，並嗆當地官員沒有盡力結束抗議。

據俄勒岡公共廣播首先報導指出，當地已有許多網路上影片顯示，包括美國法警與美國海關及邊境保衛局內一支機動警隊在內組成的聯邦執法人員，在未經盤問、不讓民眾解釋的情況下，任意拘留在聯邦建築物附近的示威者，也不清楚這些人是否確實涉及毀壞聯邦財產等罪刑。

一名示威者表示，他於15日清晨剛結束抗議後正與朋友返回家中，幾名身穿綠色軍服的男子從一輛沒有標記的灰色貨車內跳出來，立即將其拘留、搜索，並帶到聯邦法院的牢房內。這名之後被釋放出來的示威者表示，至今聯邦官員已控告至少13人犯案，其餘釋放。

對於聯邦執法人員入市執法，民主黨籍的波特蘭市市長惠勒（Edward Tevis Wheeler）先前曾透過當地媒體發表聲明表示，「我們不需要他們的幫忙。他們最好能做的事情就是待在他們的屋內，要不然就是一起離開波特蘭」；奧勒岡州州長布朗（Kate Brown）更向沃爾夫喊話，「把你的聯邦執法人員從我們的街上撤走，他的反應讓我感到這是為了挑起對立的政治目的任務」。

(中時電子報)