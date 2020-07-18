新北市永和警分局16日召集永和義警民防中隊全體成員400多名，舉辦2020年永和義警、民防中隊常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局16日召集永和義警民防中隊全體成員400多名，舉辦2020年永和義警、民防中隊常年訓練。（永和警分局提供）

新北市永和警分局16日召集永和義警民防中隊全體成員400多名，舉辦2020年永和義警、民防中隊常年訓練，以增進協勤專業知識，精進義警協勤技能，提升義警團隊運作功能，結合各種災害防救工作。

課程安排「交通安全及實例宣導」、「醫療救護保健」、「民防法及槍砲彈藥刀械管制條例等法令宣導」、「婦幼安全宣導」、「警察應用技術」、「防詐欺暨毒品防制宣導」等，課程內容精彩豐富，永和分局指派教官現場實際教學各種逮捕術動作，扎實的訓練不僅強健體魄，也強化了義警人員執勤時的應變能力，進而保護民眾及自身的安全。

永和警分局長謝宗宏表示，「警力有限、民力無窮」，治安工作絕非僅靠警察來維護，亦須仰賴全民的力量，特別是義警、民防協勤民力最瞭解轄區各種治安危害訊息，能隨時提供最好、最快的情資，作為警察的千里眼與順風耳，把需要執行公權力、需要執法的部分交給警方，藉由警民合作，共同維護治安。

訓練當中並頒發表揚榮獲台灣省義勇人員安全濟助基金會獎學金績優人員；另新北市義警大隊大隊長鄭誼宏及民防大隊大隊長吳建亨亦親至會場慰問，感謝所有義警、民防夥伴，每天夜晚及專案性勤務協助警方維護治安、服務轄區居民。

(中時 )