前AV女優上原亞衣，因為超高人氣被譽為「傳說中的AV女優」，不過2016年宣布引退時讓粉絲相當惋惜，近來轉行當起YouTuber的她，談起昔日引退作品「百人斬」時坦言有不堪的經驗，甚至還當場發飆，嚇壞現場一票工作人員。

上原亞衣表示入行AV界多年，印象最深刻的就是引退作，當年打著「以一尬百」的主題引發討論，不過該系列要拍5支作品，導致時間滿檔沒什麼時間休息，而工作人員陣仗超過二百人，現場極度吵雜加上身體過於疲累，讓她情緒失控發飆，對此AV達人一劍浣春秋表示，負責企劃的片商證實上原亞衣暴走一事，直呼平時看起來溫順的上原亞衣，生起氣來的恐怖程度讓人紛紛走避。

上原亞衣當年以甜美外型、火辣身材累積一票粉絲，不過僅短短五年就急流勇退，引退後不僅積極發展個人事業，還轉行當起YouTuber，至於她走紅的秘訣在於拍攝中沒有所謂的NG事項，就連其他女優不接受的風格也能駕輕就熟。

(中時電子報)