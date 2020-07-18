吳鳳發文。（圖／翻攝自吳鳳 Rifat臉書）

金鐘主持人吳鳳14年前來台發展，5年前他和老婆Rynne結婚，育有2女。日前他在臉書分享和老婆去按摩店時，太太開玩笑跟店員說她是小三，沒想到店員不以為然，直說：「男人就是要多幾個女人，有小三很man，沒什麼問題」，讓吳鳳聽了超傻眼。

吳鳳常在臉書分享家庭與工作日常，最近他和太太一起去腳底按摩，另一半開玩笑自我介紹是小三，吳鳳忙著否認，店員竟回覺得有小三很MAN，沒關係不用否認，讓吳鳳大感價值觀衝突：「很多傳統概念的人認為男生花心很正常，感覺好像女人是男人的道具。我完全不同意這個想法」。

吳鳳也提出劈腿名句「全男人都會犯的錯」，說他完全不贊同，這句話將所有男性都拖下水並貼上不負責標籤，他也強調現在外遇新聞多，看似只有一時，卻會永遠留在網上，「我不想要將來我的孩子在網路看到他們的爸爸是一個劈腿男 所以一點都不同意今天的小姐說的話」，更呼籲愛偷吃的人最好別結婚。

見此，網友也深有同感，回應：「那位小姐能説出這樣的話，實在很為她的家庭擔心，怎麼教育小孩?怎麼維持夫妻關係？」、「真男人最大的成功，是20年後，身邊還是同一個女人！」、「懂珍惜的人有滿滿的福氣」、「能有這種觀念真男人少之又少，要幸福喔」。

(中時電子報)