疫情解封後，路上戴口罩的人也逐漸減少，加上緊接著的畢業季，許多畢業生開始準備找工作面試。牙醫師表示近期就診的患者，大多是為了整理門面，除了面試時能給公司好印象外，在面相學上，牙齒也能看出性格及運氣，也有不少人求好運，到牙科診所進行整牙、美白。

傳統面相學認為齒列狀況會影響運勢，暴牙、齒縫明顯、牙齒黑黃等齒相不佳者，財運方面可能較為不理想。然而，就醫學的角度來說，除了美觀之外，齒列對於咀嚼、口腔健康等的影響更為重要。

疫情後少了口罩的庇護，牙齒美容的需求明顯增加，而部分民眾為了省錢，購買現成的牙齒美白產品。牙醫師蔡昀蓉說明，市面上玲瑯滿目的美白橡皮擦、美白貼片各有功效，但使用不當還是會傷害牙齒。美白橡皮擦、美白牙膏等，屬於物理性美白，過度使用可能會磨耗過大，導致琺瑯質易受損，讓牙齒變得比較敏感；美白凝膠、冷光美白機等，屬於化學性美白，藉由藥劑氧化還原代謝掉裡面的色素，如在自行使用時濃度不夠，美白效果較不顯著，貼合度不夠恐會腐蝕牙肉、牙齦受損。故建議還是找尋專業醫師，評估自身狀況才能健康不過度傷害的打造亮白牙齒。

也有些民眾有牙齒太小顆、牙縫較大或牙齒較黃等問題，會選擇做瓷牙貼片來改善。瓷牙貼片薄度僅0.3mm至0.7mm，大小與形狀會經醫師針對患者量身打造，緊密貼於牙齒表面，可調整牙齒的型態、比例及顏色，能同時改善牙齒整齊及美白的效果。蔡昀蓉提醒，雖然陶瓷貼片本身不會有蛀牙的問題，但在貼片內仍是牙齒本體，牙周也與真牙狀況相同，還是需要每天刷牙、使用牙線來維持口腔清潔，建議可定期至診所檢查牙齒狀況及洗牙，才能保持牙齒健康及美觀。

除了常見的牙齒美白外，許多患者因為假牙邊開始出現黑邊，有些黑色甚至會越來越明顯，因而前來就診。蔡昀蓉解釋，假牙牙冠邊與內部還是原來牙齒的構造，若未進行過根管治療，一旦蛀牙還是有可能會變黑甚至產生疼痛。

另外，牙肉萎縮也會讓牙冠內部的金屬牙材露出也會出現黑邊，另1個常見的原因就是牙材的金屬游離，包括全金屬、金屬燒瓷牙冠或是固定牙齒的牙釘，只要牙冠、牙釘是金屬材質，就有可能產生游離造成牙冠邊緣染色，因此許多患者會選擇更換全瓷冠，來改善牙齒黑邊的問題。

蔡昀蓉指出，產生金屬游離的主因為牙材成分，像是鎳、鉻等，這種屬於基本金屬材質會較快產生游離，至於貴金屬或半貴金屬較穩定，發生游離的時間比較慢。但金屬類的牙冠會因為口中溫度及濕度的變化氧化或腐蝕，而導致假牙邊發黑。

找出牙冠變黑的原因後，如果有蛀牙或是牙周病的問題，就一定要先處理掉，讓牙齒健康恢復之後，才能讓新的牙冠更為穩固。蔡昀蓉強調，全瓷冠牙套較為自然且堅固度較佳，但過程中需要醫師、牙技師、病患之間更緊密的合作。不論選擇那種牙冠，重點還是病患本身要養成正確潔牙習慣並定期追蹤，才能常保美齒健康。

無論是哪種牙齒美容，都應諮詢合格且專業的醫師，可提供自己的目標及預算，透過溝通找出適合自己的治療方式，避免做完牙齒美容後，卻還需要花更多錢去處理後遺症，得不償失。

(中時電子報)