有民眾領到三倍券後，立即當場拆封清點數量、金額是否正確。（胡健森攝）

經歷了3天「三倍券」發放的混亂過程，「三倍券」上路後的首個週末日也一如各界預期，各地郵局紛紛湧現大量領購的人潮，宜蘭有民眾領到三倍券後不僅臉上完全沒笑容，更不禁罵道：「給的更少、卻更難領」，「一些傻民眾要選出這樣的政府，實在是沒有辦法」。

宜蘭郵局在今（18）日上午9點不到，發給排隊民眾的號碼牌已經發到了150多號，郵局也特別開了8個專辦三倍券業務的窗口，並視需要隨時增設，宜蘭郵局經理周昆法表示，前3天一共發出了約5萬5000份的三倍券，今天恐將一口氣發出7萬份，比前3天的總數還要多。

而排隊等候領購三倍券的民眾，臉上大多充滿著不耐煩的表情，已經從職場退休、64歲的李旺根是在宜蘭郵局領到號碼牌第1號的民眾，他說自己清晨5點半起床之後就到郵局排隊，同時領取自己與妻子的三倍券，感覺這次的領取規定真的很麻煩，政府實在是越做越差，與之前發給3600元的消費券相比，如今卻是「給的更少、卻更難領」，他不禁搖搖頭說，一些傻民眾要選出這樣的政府，實在沒有辦法。

年僅13歲的蔡姓小妹妹則是在上午將近8點時就陪著媽媽一起到郵局前排隊領取號碼牌，她說領三倍券實在很麻煩、也感覺有點累，領到之後想要去買一些自己的偶像商品。

(中時 )