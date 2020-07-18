柬埔寨昨日新增的新冠肺炎病例中，有3人曾自美國來台轉機。個案前後2排的接觸者中，有4人入境台灣，中央流行疫情指揮中心表示，目前已將4人由居家檢疫改列為居家隔離對象。

3名柬埔寨旅客日前自美國起飛，在台轉機其中2人在15日清晨4點多抵台，另一人則在5點多抵台，在台逗留3、4個小時後，搭乘上午的班機離台。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，在13名個案接觸者當中，有4人入境台。這4人原在進行居家檢疫，衛生單位目前已將他們改列為居家隔離對象。

(中時 )