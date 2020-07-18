3柬埔寨人來台轉機後確診 指揮中心：接觸者有4人入境 12:082020/07/18 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 3柬埔寨人來台轉機後確診，指揮中心：接觸者有4人入境。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柬埔寨昨日新增的新冠肺炎病例中，有3人曾自美國來台轉機。個案前後2排的接觸者中，有4人入境台灣，中央流行疫情指揮中心表示，目前已將4人由居家檢疫改列為居家隔離對象。 3名柬埔寨旅客日前自美國起飛，在台轉機其中2人在15日清晨4點多抵台，另一人則在5點多抵台，在台逗留3、4個小時後，搭乘上午的班機離台。 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，在13名個案接觸者當中，有4人入境台。這4人原在進行居家檢疫，衛生單位目前已將他們改列為居家隔離對象。 (中時 ) #柬埔寨 #指揮中心 #轉機 #接觸者 #美國 #台灣 #生活 #新冠肺炎 也許您會感興趣 生活熱門新聞 三倍券裡面為何放一片塑膠板？內行人給答案：大有來頭 - 生活 去年7月颱風一個接一個...為何今年沒半個？氣象局一張圖秒懂 - 生活 他上街免費送口罩...美國人反應讓人傻了 網：神都救不了這群豬 - 生活 中衛口罩搶起來！康是美今上午11點開賣 各通路整理包 - 生活 板橋慘案！國小女籃賽台北北投77：0屠殺桃園南勢 網全傻了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。