文化部砸12億推出200萬份「藝FUN券」於今天早上9點開放登記，截至10點已有30萬人註冊登記。然而有部分民眾表示APP註冊一直卡關，頁面狂轉無法成功，但在更新APP後，卡關問題就解決了。

文化部表示，藝FUN券登記開始後，1小時內已有30萬人註冊成功，目前系統操作大致順暢，APP經過壓力測試系統預估能在1小時內容納170萬人在線註冊，同時也呼籲民眾自動分流，身分證字號尾數雙號今天註冊，19日換尾數單號登記，20日則是所有民眾都可以來註冊登記。

而有些民眾在APP註冊時卡關、當機，可以到APP store或Google Play更新APP。且註冊成功還要登錄帳號，按下「申請藝FUN券」選項才算登記完成。

文化部為了振興文化產業加碼的藝FUN券，總數200萬份，每份600元，可在博物館、劇場、演藝廳、電影院、書店、唱片行、Live house 等全台超過1萬家以上的店家使用，7月18日至20日開放民眾下載藝FUN券APP註冊登記，7月21日中午12點於臉書、Youtube直播抽出200萬名幸運民眾獲得藝FUN券。

(中時電子報)