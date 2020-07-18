新北市衛生局林姓女雇員日前深夜墜樓身亡，18日舉行告別式，林女生前曾工作的弘道基金會前執行長林依瑩，哀痛表示，阿公阿嬤很喜歡她。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

新北市衛生局林姓女雇員日前深夜墜樓身亡，18日舉行告別式，靈堂遺照林穿著白色無袖背心T恤、牛仔褲展現陽光；家祭儀式9點多開始，參加人手持白玫瑰，神情哀戚，林女生前曾工作的弘道基金會的同事自主性參加公祭，大家身穿不老騎士黑衣T恤，弔唁惜別。

據了解，林女應徵弘道基金會長照員工作，是弘道第1批長照員，常常不辭風雨跟著到處奔波，不論怎麼辛苦，她都是全心投入沒有抱怨。前弘道基金會執行長林依瑩表示，林女年紀輕投入長照工作，要與家屬溝通是很大挑戰，但她很用心努力，阿公阿嬤很喜歡她。

針對林女生前在臉書發千字文，指控遭性侵對待，林依瑩表示，發生社會悲劇，都沒有人錯嗎？大家要有良心，司法有司法的路，做錯事的人逃不了，希望勇於面對，若被傷害的人要學會包容，請大家給林女的家人支持。

新北市衛生局長陳潤秋率員參加，拒絕受訪，前同事都說，林女個性熱情、開朗，只希望司法給林女真相與公道。

(中時 )