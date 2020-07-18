蘇揆推五月天救援

三倍券正式上路後，兩天的時間已有500多萬人完成領券，對此，行政院長蘇貞昌表示，雖然第一天那麼多人上線，曾出現短時間當機，但五月天賣演唱會的票，4萬人購票也會當機。對此，國民黨台北議員羅智強在政論節目中則說，「很多網友都講說，沒看到三倍券還不知道馬英九的好」。

羅智強。(取自新聞深喉嚨youtube)

針對超商領券當機狀況，蘇貞昌說，五月天賣演唱會的票，4萬人購票也會當機，三倍券有幾百萬人購買，一時間當然也會有狀況，不過狀況都立刻克服，第2天領券不但更順，還多完成40幾萬人，這麼多人領券可看出三倍券不但大受歡迎，而且好領好刺激。

對此，羅智強在政論節目「新聞深喉嚨」中提到，蘇貞昌說兩天領了500萬人很棒，可見三倍券好領好用好刺激「可是昌昌，馬英九的消費券1天就發了2117萬人，那照這邏輯，消費券是8倍好領、8倍好用、8倍好刺激？不是這樣算的啦」。

羅智強直言，舉例來說，馬政府發消費券，整個發放非常快速有效率 ，整個作業規畫已經去考量過說用符合人性和慣性方式，當時馬英九其實已經建立了一個很好發送方式，但他質疑蘇貞昌的發送方式若比照馬政府到底有什麼困難？基本上做民調問大家對當時發消費券看法，基本都肯定。

另外，羅智強透露，很多網友都講說「沒看到三倍券還不知道馬英九的好」，開始懷念發消費券過程，因為至少沒讓民眾感受到不受尊重，且如果今天是馬政府官員拿五月天牽拖，「沒被剁成18塊，我也是服了你。」

(中時電子報)