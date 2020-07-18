新加坡一名網友「高起司」（CheezGoh）近日在回家的路途中，經過自家公寓一樓，竟然看到兩隻老鼠在打架，更離奇的是，旁邊突然出現一隻貓咪，但牠沒有向前抓住老鼠當晚餐，反而是被眼前所看到的景象嚇傻了，愣在那邊一動也不動，而這段過程也被「高起司」紀錄下來，放到網路上後引發討論。

據《每日郵報》報導，「高起司」本月8日步行回公寓時，突然看到兩隻老鼠在追逐，於是決定把這段過程紀錄下來，從影片中可見，兩隻老鼠先是在地上打滾，戰況過於激烈，牠們打一打竟靠著後腳的力量站了起來，並且瘋狂擺動短短的小手臂，彷彿在打格鬥賽。

不過戰場旁邊卻突然出現一隻白色貓咪，牠當下並沒有馬上向前，反而是被兩隻老鼠的一舉一動震懾到了，而老鼠們疑似看到天敵出現，馬上中止這場戰役分頭逃跑，據「高起司」的說法，白貓有向其中一隻老鼠衝過去，老鼠迅速地跑去排水溝，讓白貓吃了閉門羹。

影片上傳臉書後，至今吸引43萬人次觀看，網友也紛紛留言：「好像電影裡面的黑幫火拚」、「真的是傻眼貓咪啊」。

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(中時電子報)