NFL華盛頓紅皮隊(舊名)又爆出大災難，改名事件之後有多達15位女性員工指控主管性騷擾，重傷球團形象，美媒批評紅皮隊內部根本是一團亂。NFL決定施以處罰，外界還傳出壓迫老闆史奈德(Daniel Snyder)賣掉球隊的聲音。

NBA獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)感同身受，他的球隊2018年也爆出性騷擾風波，層級高到前球團執行長尤賽利(Terdema Ussery)，甚至連庫班自己都在夜店遭到一名女子指控。庫班當時挨批縱容屬下、領導無方。

庫班在廣播節目說：「Dan(史奈德)該做的就是檢討自己的對錯，承認自己的錯誤很痛苦，但那是必須做的。我犯了許多錯，那是我唯一解決事情的方法。」庫班公開道歉並拿出1000萬美元捐給婦女團體平息事件。

史奈德17日果然道歉了，他與妻子聯名發出公開信給所有員工：「我們既悲傷且失望，你們昨天大概都從《華盛頓郵報》看到這個報導，我們代表整個球團向你們每一個人道歉。顯然我們需要改變組織文化，所以需要大家幫忙，我們感謝各位對團體的貢獻。」

美媒NBC批評史奈德缺乏誠意，畢竟他管理球隊長達21年(他1999年買下球隊)，所謂組織文化本來就是該他負責的，但他不到最後關頭不肯改變(包括放棄隊名)。《華盛頓郵報》報導，NFL願意給史奈德改過的機會，會處罰他但不會逼迫他賣掉球隊。

(中時電子報)