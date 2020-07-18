就算巫師早已提前放棄本季復賽，弄到這種地步也太誇張了！《Yahoo Sports》在18日報導，由於待在奧蘭多參加團隊訓練的人數不夠，巫師總教練布魯克斯只好親自下場陪球員練球，「在某個層面上面，這樣的訓練還是有些樂趣的。」

「這也許是作為總教練已經失傳的技能，那就是親自下場，」布魯克斯說，「我幫球員當作輔助，和這些球員一起打球，同時可以調教他們，你也會流很多汗，現在我就跟他們打成一片，但並非所有訓練都參加，我只參與其中一部分。」

畢竟巫師勉強搭上復賽末班車，目前24勝40敗，排在東區第9，距離東區第8魔術還有5.5場勝差，可是他們除了少了沃爾、畢爾兩大主力助陣，湯瑪斯布萊恩、培頓兩人也都感染新冠，加瑞森麥修斯也因私人因素，並未前往奧蘭多。

千萬不要小看54歲的布魯克斯，他的10年球員生涯，先後待過七六人、灰狼、火箭、獨行俠、尼克、騎士等隊，更在1994年跟隨火箭奪冠，巫師後衛艾許史密斯說：「布魯克斯的控球能力仍然很棒，但看他在場上奔跑，本身就很有趣。」

(中時 )