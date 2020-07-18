搖滾台中是今年全台首場國際直播音樂節，人人都是第一排搖滾區，樂迷們從開場前紛紛點點名歌手「期待聽到歌聲」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

粉絲在螢幕前狂刷愛心，留言「安可，捨不得睡覺」、「嗨到半夜」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「搖滾台中」今日最終場將於下午4時至晚間10時上線，樂迷把握機會感受台中搖滾魅力！」（台中市府提供／盧金足台中傳真）

盧金足／台中報導

Rock In Taichung！「搖滾台中」今年為防疫改採線上直播，搖滾迷熱「線」相挺，17日晚上首場就吸引19萬4000人次線上觀看，甫入圍第31屆金曲獎的「娃娃」魏如萱壓軸登場，粉絲在螢幕前狂刷愛心，留言「安可，捨不得睡覺」、「嗨到半夜」，今日最終場將於下午4時至晚間10時上線，樂迷把握機會感受台中搖滾魅力！

搖滾台中是今年全台首場國際直播音樂節，人人都是第一排搖滾區，樂迷們從開場前紛紛點點名歌手「期待聽到歌聲

」，昨日首場由馬來西亞Anna 莊啟馨開場，美聲融化螢幕前粉絲，紛紛歡呼「期待好久了」、「感謝台中辦了線上音樂節」，大讚線上直播效果不減，直說「設備真的讚」、「燈光有點猛猛DER」，首日即創下19萬4000觀看人次，官方臉書粉絲團網友互動達4萬2000次。

新聞局長黃國瑋說，受疫情影響，今年全台許多音樂活動被迫取消，市府3月開始規畫2020搖滾台中」，主題「作伙勇敢」，改採線上直播，仍能幫助樂團、支持音樂，面對疫情

，期盼透過音樂的凝聚力，大家一起作伙勇敢。

黃國瑋表示，今日最終場將於下午4時至晚間10時線上直播

，由馬來西亞SKITS、泰國金屬樂團Tragedy of Murder、韓國女子搖滾樂團代表StorySeller，國內Vast ＆ Hazy、靈魂咆哮。

此外，還有I Mean Us、海克力斯、消波塊、P!SCO、大象體操、貝婷大師、Suming舒米恩、宇宙人等接力演出，台中市政府新聞局YouTube頻道等你一起來嗨翻天。

(中時 )