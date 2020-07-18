立法院17日進行監察院人事案投票，在藍綠衝突中，立法院長游錫堃宣布，陳菊獲得65同意票，以過半數，確認出任第六屆監察院長。回顧陳菊提名監察院長過往，國民黨採取令人意想不到的大動作抗爭，對此，民進黨立委鄭運鵬直言，國民黨此舉是為了拉抬高雄市長補選選情，他更感嘆，這樣糟蹋陳菊，難道是為幫前高雄市長韓國瑜報仇？

對於國民黨採用如此激烈手段抗議陳菊任監察院長一事，資深媒體人邱明玉在政論節目《辣新聞》表示，她跑國會這麼久，第一次看到這麼多令人瞠目結舌的事情。通常立法院上演立委打架，大都是為了法案。基本上她從來沒看過為了人事案在打，她還查了一下，包括扁馬時代提名監委，也都沒有人為了人事打起來，因為執政黨就是握有人事權，且可受社會公評，如果在野黨要杯葛，還是該用議事攻防才是。

而民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬16日接受港媒《中評網》採訪時表示，國民黨現在大動作抗爭就是為了高雄市長補選，因為這幾年高雄市長選戰好像打陳菊似乎有所成效，國民黨這次也採取大到不成比例的抗爭，為了刺激補選選情。

鄭運鵬再表示，難道國民黨現在為了幫韓國瑜報仇，就要把陳菊糟蹋到這種地步？陳菊沒有司法案件在身，而且國民黨就算有疑慮，應該在質詢台上問倒陳菊才是。

17日立院通過陳菊人事案後，《中評網》觀察到，立法院場外的國民黨政治大咖和市議員大都離場，只剩下零星的人潮繼續抗議。

(中時電子報)