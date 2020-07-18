中火大戰繼續延燒！台中市政府為了力抗台電啟動中火2號機、3號機組多次祭出罰單，但台電仍不為所動，今年夏季已開了9部機組。台中市長盧秀燕接受《中時電子報》專訪說明，「我對整治中火有強烈的決心」，而且是務實的看待電力供給問題，她質疑現在夏季全國電力備載容量高達10%以上，為何還要加開中火二部機組？

全台最大火力發電廠座落於台中，廠區內共有10部火力發電機組，去年台中市政府廢止了中火2號、3號機組，不讓中火「火力全開」。然而今年台電因夏季高溫炎熱，又在6月25日重啟了2號機組，台中市府祭出了不只一張罰單，而環保署又撤銷，盧秀燕與中央一來一往，雙方為了中火議題隔空交戰，火藥味十足。

對於打擊空污，台中市長盧秀燕稱有強烈的整治決心。（攝影：易繼中）

盧秀燕說，中火是台中境內最大單一污染源之一，就連前台中市長林佳龍都曾在臉書上提過，中火是中部地區最大空污來源之一，佔所有空污的14.5%。台中火力發電廠裡有十部機組，一部火力發電機組所製造的碳排放量，相當於140萬輛汽車的碳排放量，「因此抓140萬汽車，等於整治ㄧ部中火，所以我們當然要先整治中火，才比較快速又有效」。

而台中整頓中火的武器，就是靠前一任市長林佳龍所通過的《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》。盧秀燕拉高分貝說，她上任以後就有這項法律在，台中市政府可以依此法要求中火減媒，要減少至1104萬公噸，就因為2號、3號機組發動後會超標，所以才會開罰單，只要中火沒有落實，地方政府就有權依法開罰，「民眾都在看，政府到底是只打蒼蠅，還是敢打老虎？」

台中市府連續祭出好幾張罰單，但民間也有一派人質疑盧秀燕沒有務實考量到能源需求問題？盧秀燕解釋說，「台中火力發電廠共有10部機組，我們也務實看待電力問題，也沒有全部都阻擋，只是要求你關掉2部，難道這樣也不行？」

台中市府也檢視了全國能源發電狀況，盧秀燕說，最近夏季，全國能源備載容量一直都維持在10%綠燈以上，但過去電力維持橘燈6%左右，甚至更低，也都沒發生跳電問題。她質疑，有需要用火力發電來備載這麼多的電力嗎？而且電尚未有技術能有效儲存，等於是全台灣有10分之1的電，發電後是浪費掉的。

盧秀燕強調，過去台灣女性癌症的第一名是乳癌、男性是攝護腺癌，但現在男、女生罹癌最多的都是肺癌，另外衛福部公布最花錢的五大疾病，只有一種癌症上榜就是肺癌，所以身為地方首長能不整治空汙嗎？這也是台中、南投、彰化3個縣市首長，會聯合起來對這事情這麼反彈的原因。

「我對整治中火有強烈的決心」，盧秀燕說，全國各地都有空污問題，整治問題一個是浩大的工程，而且民眾都在看你是打蒼蠅，還是打老虎？過去抓移動污染源，都像是在找民眾麻煩，但這都是必須要做，但更重要的是重大污染源，你敢打嗎？

而隨著環保署不斷撤銷台中罰單，中央、地方持續大鬥法，台電有中央撐腰，目前也開了9部機組，地方政府未來到底該如何因應？盧秀燕嘆了一聲長氣說，「就像警察抓了壞人，壞人又放出來；警察開出了罰單，罰單又被撤銷」，但是任何環保議題都是需要長久奮鬥，只要繼續努力，相信民眾會持續站在她這邊。

(中時電子報)