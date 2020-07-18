金山老街有地瓜攤阿嬤表示小本生意，不懂分辨，乾脆不收振興券。（許家寧攝）

振興券紙本15日上路，新北市金山老街隔天傳出有1名婦人使用200元券響應政府「用力花」拼命振興經濟，引起同條街10幾家攤商疑惑，驚呼她「怎麼有那麼多張」，憂心收到假鈔報案，雖經警方查證皆為真鈔，但有地瓜攤阿嬤不住抱怨，不知如何分辨，乾脆不收。

金山老街攤商指出，發現1名婦人帶著小孩，沿路使用200元面額的三倍券消費，由於都是她在消費，大家都很疑惑婦人，怎麼會有那麼多振興券，等婦人離去，所有店家再把振興券拿起來檢視，發現梅花浮水印，出現一半有、一半沒有，不知如何辨別真假。

店家向金山警分局求助，警方提供中央銀行之振興三倍券的防偽辨識說明，提供給攤商比對確認，確認婦人所持都是真鈔，大家才鬆了一口氣，警方指出，不排除婦人可能家中人口較多，拿出來一起花用，不過有地瓜攤商表示，小本生意，只收現金。

警方呼籲，辨識振興券真偽，可以透過「看一看、摸一摸、轉一轉」的三步驟辨別真偽，提醒券上有隱藏、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計，用手觸摸券可以感覺墨紋凸出紙面。第三、稍轉一下左上角面額數字，呈現金與綠色變化。

(中時 )