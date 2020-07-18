振興券紙本15日上路，新北市金山老街隔天傳出有1名婦人使用200元券響應政府「用力花」拼命振興經濟，引起同條街10幾家攤商疑惑，驚呼她「怎麼有那麼多張」，憂心收到假鈔報案，雖經警方查證皆為真鈔，但有地瓜攤阿嬤不住抱怨，不知如何分辨，乾脆不收。
金山老街攤商指出，發現1名婦人帶著小孩，沿路使用200元面額的三倍券消費，由於都是她在消費，大家都很疑惑婦人，怎麼會有那麼多振興券，等婦人離去，所有店家再把振興券拿起來檢視，發現梅花浮水印，出現一半有、一半沒有，不知如何辨別真假。
店家向金山警分局求助，警方提供中央銀行之振興三倍券的防偽辨識說明，提供給攤商比對確認，確認婦人所持都是真鈔，大家才鬆了一口氣，警方指出，不排除婦人可能家中人口較多，拿出來一起花用，不過有地瓜攤商表示，小本生意，只收現金。
警方呼籲，辨識振興券真偽，可以透過「看一看、摸一摸、轉一轉」的三步驟辨別真偽，提醒券上有隱藏、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計，用手觸摸券可以感覺墨紋凸出紙面。第三、稍轉一下左上角面額數字，呈現金與綠色變化。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。