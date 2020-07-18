台南市政府警察局第一分局18日凌晨執行暑期青春專案擴大臨檢，規畫7處特種營業場所，逐一臨檢，並於東區1家KTV、1家電子遊藝場內查獲違反菸害防制法6件共6人，也於1間養生館內查獲非法半套性交易服務，逮捕3人。
暑假期間為保護青少年安全，台南市政府警察局提出青春專案擴大臨檢，並由台南市長黃偉哲、新任警察局長詹永茂指示任務。南市警一分局18日啟動40名警力，於東區7處特種營業場所臨檢，並查獲6人在室內吸菸，違反菸害防制法，函送台南市政府裁罰。
另，專案勤務人員也於1家養生館內，發現桌上有疑似擦拭精液的衛生紙團，經詢問包廂內男客，男客坦承以1300元購買半套性交易服務，警方遂將男客、女服務生、負責人等3人帶回派出所調查偵訊，並依違反社會秩序維護法，妨害風化罪嫌移送台南地檢署偵辦。
第一分局呼籲，青少年學生應利用暑假期間從事有益身心健康的活動，不宜深夜逗留網咖、KTV等場所，第一分局也將持續嚴格追查。
(中時 )
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