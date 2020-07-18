日本軟銀集團17日晚間傳出，集團再賣出22億美元阿里巴巴股分的消息，該交易預計將於2024年5月至2024年6月期間結算，這筆交易使軟銀今年出售阿里股份的總額已達到137億美元。分析認為，軟銀此舉是兩家公司結束長達20年的關係的最新一步。

作為阿里巴巴的早期投資者，軟銀創辦人孫正義在2000年初向當時尚未成名的阿里巴巴投資約2千萬美元，目前這筆投資價值約1,500億美元，至今仍是孫正義最成功的一筆投資。值得注意的是，孫正義和阿里巴巴創辦人馬雲上個月已雙雙退出彼此的董事會。

(工商 )