軟銀再賣22億美元阿里股票 今年套現137億美元 13:082020/07/18 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本軟銀集團17日晚間傳出，集團再賣出22億美元阿里巴巴股分的消息，該交易預計將於2024年5月至2024年6月期間結算，這筆交易使軟銀今年出售阿里股份的總額已達到137億美元。分析認為，軟銀此舉是兩家公司結束長達20年的關係的最新一步。 作為阿里巴巴的早期投資者，軟銀創辦人孫正義在2000年初向當時尚未成名的阿里巴巴投資約2千萬美元，目前這筆投資價值約1,500億美元，至今仍是孫正義最成功的一筆投資。值得注意的是，孫正義和阿里巴巴創辦人馬雲上個月已雙雙退出彼此的董事會。 (工商 ) #軟銀 #孫正義 #阿里巴巴 #股分 #出售 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台積電3奈米不妙？死敵握EUV直追 專家爆市占率恐怖下場 - 財經 快了！前Fed老大警告：美將引爆一場災難 - 財經 恐怖！貴州茅台崩了 驚爆背後有大魔王 - 財經 救不了華為！陸廠7奈米斷頭 專家爆致命原因 - 財經 他投資股票賠光積蓄！老婆揪出原因 結局大逆轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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