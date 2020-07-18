今(18)日受太平洋高壓及西南風沉降影響，各地高溫炎熱，台東仍有焚風發生的機率，而台北、新北及南投局部地區有38度以上發生的機率，中午氣象局公布目前氣溫資訊，截至目前南投與台北盆地部分地區均測得38度以上高溫，其中南投服務區測站測得39.1度最高溫，台北市38.6度再度持平7月歷史高溫紀錄。

全台前100個測站目前已有54測站測得36度以上高溫，其中南投市13：50測得39.1度最高溫，台北市中正區11：23測得38.6度，追平1921年、2007年、2010年7月歷史高溫紀錄，其他如新北市永和區13：20測得38.5度、中和區13：50測得38.3度、台北市社子12：50測得38.1度，新北市板橋區12：07與新店區13：05均測得38.0度。

氣象局針對今日中午台北市、新北市，南投縣近山區或河谷亮起橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣、台東縣縱谷，新竹縣近山區或河谷也有連續出現36度高溫的機率；基隆市、嘉義市地區，桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請特別注意。

氣象局提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

(中時 )