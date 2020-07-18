振興3倍券開賣的第1個周六，全台郵局加班營業。台南地區有103家郵局18日都加開專辦窗口，全天營業接受民眾申購。儘管郵局大陣仗開賣紙本3倍券，但人潮卻不如預期，幾乎連排隊都不必，全市領頭羊的成功路郵局，更僅需時1分鐘即可完成申購。

成功路郵局副理陳淑容表示，台南地區各郵局從15日開賣3倍券以來，申購量較大的郵局，多數都在過去較大的鄉鎮區，像麻豆郵局1天開賣1600多份；市區郵局反而申購量並不大，像成功路郵局1天只約賣出900多份，明顯有城鄉差異。

陳淑容還說，原本預估開賣3倍券的第1個周六將出現大批申購人潮，因此各郵局都加開專辦窗口因應，成功路郵局更打算中午後，將一般儲匯窗口也改為振興券專辦窗口；沒想到，上午營業後竟只有第1個小時的人潮稍多，總申購號數也只有約150號，之後即順利消化，有時甚至連排隊等候都不需要，平均1分鐘就可以領取3倍券。

陳淑容進一步分析，郵局領取3倍券的人潮不如預期，有可能是因為不少超商都加碼優惠搶攻3倍券商機，才導致前來郵局申購的人數變少。

(中時 )