台灣少子化已成為國安危機，各縣市為了搶救少子化紛紛端出育兒補助、公托等對策，號稱「媽媽市長」的台中市長盧秀燕上任後也力拼「托育倍增計畫」，短短上任一年半，全台中公幼從5間上升至12間，預計2年後要擴充至50間，「要讓年輕人敢生、敢養」，全力減輕年輕父母育兒負擔。

盧秀燕說，台中是全國第二大城市，年輕人移入人口很多，但台中市幼托狀況很不好，「我上任前台中市有29個行政區，公托竟然只有5所，平均5個行政區還分不到1所」。因此她上任後實施倍增計畫，現在一年半已經增加了7個公托，目前有12座公托，接下來預計4年內要做到50個，平均一個行政區要有2個公托。

談到托育倍增計畫，盧秀燕說，她是六都唯一女市長，上任以來對公托、公幼最重視。政府要讓年輕人敢生、敢養，「所以我上任就指定公托、公幼通通都要倍增，而且公幼還可以做到10倍增」，台中市預計4年內公幼要增加180個班。

另外各地方政府為搶救少子化，對托育紛紛給予加碼補助。盧秀燕說，台中公托、公幼提出0到6歲不排富補助，進托兒所、讀幼稚園都給予相關補助，若小孩給保母帶或是在家裡給阿公阿嬤養，台中市政府也有補助。

盧秀燕說，中央希望各縣市托育費用佔家庭可支配所得為10%到15%左右，所以她上任後給予托育各項補助，台中家長托育費用佔家庭支出所得8%，為六都最低。

(中時電子報)