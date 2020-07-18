台灣交通長期以來就被許多機車騎士認為環境相當不友善，時常在執法時刻意被針對！多數騎士都曾向政府反映，像是定下「禁行機車」、「強制兩段式左轉」等法規，似乎都在打壓機車族的權利，然而近期又推出「區間測速」、「雷達噪音照相」等政策，讓大家更覺得處處受限。

追風正妹捍衛路權 力挺開放重機上國道

這回《中時電子報》邀請到重機正妹小Ｊ談重機路權問題，小Ｊ認為首先要進行修改的是開放重機上國道。她坦言，因為重機燃料稅是比照汽車，而行駛在道路上也是要比照汽車，同樣都比照汽車，為何我們重機卻不能上國道？她表示，國道路段其實很寬敞，就算有彎也只是大彎，她認為重機騎上國道會比平路機車鑽來鑽去來得安全許多。

跑山照（圖/小Ｊ提供）

而政府推出一些政策被質疑是衝著重機騎士而來，小Ｊ坦言這種手段其實「非常針對」！她說道，「以雷達噪音照相來說，很多125cc或是150cc的機車，原廠定義的分貝本身就比較小，但我們騎的是重型機車，公升級都是1000cc以上，本來原廠分貝就是100多，那噪音照相裝置固定設在那裡，如果又是設定80分貝的話，豈不是對我們這些重機騎士來說真的很不公平。」

超帥重機正妹全副武裝（圖/小Ｊ提供）

小Ｊ表示，重機在台灣非常不方便的點就是「停車」這件事，她認為重機應該也可以停在機車格裡，而且也會比較方便，因為汽車格本來就不多，有時候重機都要跟汽車搶車位，其實現在有改善許多，以往汽車格只能停放一台重機，現在已經是可以停到兩台了。至於重機長期被處處針對，就好比說，最內線車道是汽車才能行駛，但是重機也是比照汽車，照理來說重機也能行駛在內車道，可是有些駕駛遇到這樣狀況就會惡意逼車，她認為這樣的行為真的很危險，甚至還可能傷及無辜，小Ｊ也藉此向大眾喊話，「希望大家能以公平心態對我們，不要因為我們騎的是重機就處處遭針對。」

(中時電子報)