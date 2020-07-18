全球新冠疫情自爆發以來已逾7個月，如今疫情並未減緩，反而有加速趨勢。據路透社統計，全球新冠肺炎確診於17日統計累計超過1400萬，也是首度100小時內增加100萬人染疫。此外，在單日確診中，此外，美國新冠疫情仍是全球最為嚴重的國家，全球17日單日確診的23.7萬人中，美國就占了近三分之一，同一時間確診數為7.7萬人。

路透社報導指出，自大陸武漢傳出首起病例後，過了3個月才累積100萬例，如今卻只花了4天時間，就從13日的1300萬例增加到1400萬例。目前有超過360萬人確診、疫情最為嚴峻的美國，在第一波疫情的每日新增確診人數仍日日攀升。，17日逾7.7萬人感染，不僅打破全球單日新增確診紀錄，更在全球23.7萬新增確診中，占了近三分之一。

路透社根據各國政府報告的統計顯示，美洲疫情發展最快速，占全球感染人數逾半，病故人數則占一半。美國至今已有364萬人確診、13萬人死亡；而同樣在美洲的巴西，確診數已達204萬、7.7人死亡，確診與死亡數皆排名第2。排名第3的印度也剛於近日突破百萬確診。世界衛生組織（WHO）表示，17日新增確診多為來自上述國家。

(中時電子報)