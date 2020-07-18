大陸晶圓代工一哥中芯國際16日在A股上市，市值衝破6000億元人民幣，有大陸分析師認為中芯市值有望挑戰全球市值龍頭台積電，但中芯技術跟得上腳步？有專家表示，在美中關係緊張之際，若沒有美國設備，中芯可能只停留14奈米，難以升級先進7奈米製程，也無法為華為等企業代工晶片。

中芯國際肩負救國大任，獲得大陸政府砸巨資的大力扶持，希望能在半導體領域追趕台積電、三星等一線大廠。但路透引述業內人士看法表示，美中關係急速凍結，已經注定拉大中芯國際與台積電之間的差距，中芯上市反而讓技術差距更技術差距A股投資人眼中。

報導也援引專家說法，中芯國際技術難與台積電匹敵，至少10年內無法挖到大咖客戶訂單，原因在於美中交惡，中芯無法取得美國設備，更別想為華為代工晶片。

中芯國際2020年資本支出大約47億美元，僅有台積電的33％。Bernstein Research指出，想跟台積電競爭，中芯透過上市募資投入研發，在招股書提到，此次募集資金約有66億美元要建晶片廠使用14奈米、7奈米技術製造晶片，相較其他廠商如格芯、聯電已放棄7奈米專注其利基市場，但中芯作為大陸指標企業，背負技術突破的壓力。

Bernstein Research認為，美國的手已掐住中芯咽喉，若沒有美國設備，中芯可能只停留在14奈米，無法跨入7奈米等更先進製程。

(中時電子報)