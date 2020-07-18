「媽媽市長」台中市長盧秀燕縱橫政壇20多年，一口氣連任六屆立委，更一舉登上台中市長寶座，堪稱台中不敗女王。但市長之路一路走來挑戰很多，最近一度傳出公民除鏽團體矛頭對準盧秀燕，中央執意要啟動台中火力發電廠部分機組，但盧秀燕維持一貫的政治作風，在大風大浪前不自亂陣腳、沈穩以對，她不走網紅路線，相信自己「笨鳥慢飛」，儘管挑戰很多，但努力會讓市民看得見。

盧秀燕最近因髖關節舊疾復發請假10天開刀，但其實在專訪這天，盧秀燕身體已經不舒服，但仍下令幕僚不許講，並強忍著病痛、打起精神接受媒體採訪，採訪完兩天後，媒體才知道盧秀燕要去開刀的消息。

總是穿著一襲白襯衫，一開口就字正腔圓、台風穩健的盧秀燕今年58歲，算是主播轉戰政壇的開宗始祖。她年輕大學畢業後，先是投入媒體工作擔任華視氣象主播，之後被派到中部擔任採訪主任，因而認識了現在的丈夫、當時的台中市議員廖述嘉，由於先生一心只想做學問，個性較外向的盧秀燕扛起夫家政治香火，一腳踏入政壇。

盧秀燕在政壇一路走來都被認為一帆風順，擔任過一屆省議員，廢省之後投入台中市人口最多的北屯選區，一選就是連選連任了六屆立委，就算歷經國民黨2016年大環境空前低迷，她也乘風破浪，在選區內獲得11萬高票連任，是國民黨全台最高票的立委。縱橫台中政壇20多年、歷經8次選舉，戰無不勝，被地方封為「台中不敗女王」。

說到此，盧秀燕臉上並沒有一絲絲得意表情，反而分析自己「我就是個比較少碰政治議題，不是一個會搞個人文宣的政治人物，但是我有自信，我的選民服務是很扎實的、問政績效不錯，一屆、兩屆或許是機緣，繼續連任就真的是選民的判斷了」。確實，盧秀燕擁有記者敏銳功力，擅長洞悉市井小民需求，提案多貼近民生議題，例如婦女哺乳室必須有獨立空間，不能設在廁所內，就是盧秀燕2016年的提案。

不過這幾年，盧秀燕以資深立委之姿挑戰台中市長大位，可就不是那麼順風順水。她在2018年宣布參選台中市長後，先是歷經一番苦戰，才在黨內初選中，以微幅差距險勝對手、現在的國民黨主席江啟臣。接著挑戰前任台中市長林佳龍更一度被認為是「不可能的任務」，選情從落後追至五五波，最後大贏20萬票，跌破了政壇所有人的眼鏡。

「其實我一直是不被看好的選手」，盧秀燕回想1年半前的市長選舉說，「這次競選市長也沒人看好我，所有民調都說我會大輸，10家民調公司裡只有3家說我會贏，最後選前連賭盤都不看好我，而結果不是這樣」。所以她也在此次選舉得到經驗，民調只是參考，打仗時千萬不要太在意，只要能扎實的爭取市民支持就好。

盧秀燕讓對手在擔任一屆台中市長後就止步，民進黨接下來勢必來勢洶洶，讓盧秀燕的連任壓力也不小。但盧秀燕似乎處變不驚，她一直維持著自己的競選主軸「陽光、空氣、水」，開放市政會議全面直播，努力讓台中的空氣品質變好，更積極舉辦台中購物節活動、台灣燈會、花海節等活絡台中經濟，任內也積極興建大型基礎建設，台中市立美術館綠美圖、大巨蛋等，拼命要繳出市政成績單。

而最近盧秀燕網路聲量確實有些走低，不少政治人物面對頹勢，都會開始走「網紅路線」試圖與年輕人拉近距離。不過盧秀燕不走這一套，她認為現在國民黨確實應該跟上時代，用網路與選民溝通，但她自己不走網紅路線，不去管民調、不管什麼風潮，她的信念就是「笨鳥慢飛」，扎扎實實走對的路，總有一天市民會看得見。

(中時電子報)