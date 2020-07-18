國民黨立院黨團昨在立院抗議「監察院長」陳菊及監委人事案，因不敵執政黨立委人數優勢和阻擋，最後以通過收場。國民黨高雄市議員宋立彬受訪認為，雖然這幾次國民黨總算有「在野」的樣子了，但仍只有獲得同溫層支持，在爭取更多人支持上，缺少「鋪陳」這項過程。

宋立彬近日接受港媒《中評社》專訪，對於國民黨近幾次大動作抗議陳菊的表現，他認為，這次視有給人「硬起來」「再也不讓了」的感覺，慢慢變成「不再是以前傳統式的國民黨」，但仔細觀察卻可以發現，「從網路和媒體上的各方評價，並沒有看到獲得大多數民眾的支持」。

他坦言，國民黨這次抗議陳菊，要表達「公正、沒有政黨的監察院」，但在採取行動上只表達了「陳菊不適任」，卻少了鋪陳。他建議，「國民黨要去思考自己要的是什麼，要抓住甚麼群眾」。

宋立彬認為，若站在一般民眾視角來看，大家都想知道「反對的原因是什麼」，不能只講高雄氣爆卻沒有有力證據，民眾要看到有證據來驗證。這次抗爭，變成只有國民黨、同溫層在喊，卻沒有公民團體、中間立場的人來評價和講話。一開始就大動作，只會讓人感到「因反對而反對」。

他也建議，往後的抗爭要提升戰力，可參考對手民進黨的作法，「把資料找齊了，開始準備鋪陳醞釀，變成公民運動，找準機會一槍斃命，到最後再來反抗」。

(中時電子報)