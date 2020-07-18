台灣民意公司提供

立法院臨時會下周將處理「國民參與刑事審判法草案」，司法改革基金會今天公布民調，有高達6成4民眾對台灣法官辦案沒信心，至於政府推動的參審制，有9成2的人不瞭解或沒聽說，有5成6民眾認為執政黨不必急著在臨時會處理這項有爭議的法案。

「台灣民意與政策顧問有限公司」今天召開記者會，公布由民間司法改革基金會委託進行的「台灣司法審判制度改革的民意反應」民調。

在台灣人對法官辦案的信心水準方面，有近3成的人對台灣法官辦案有信心，高達6成4的人沒信心。台灣民意公司首席顧問游盈隆表示，這傳達了一個非常清楚且強烈的訊息，台灣做為一個現代民主憲政國家仍有一個很大的破洞、缺陷或罩門，因為人民對法庭判決是否符合公平正義原則普遍存疑。

對於台灣現行由法院審判，被告有罪無罪完全由法官決定的制度，有8成1的人認為現行法院審判制度有改變的必要，約1成4的人認為沒 有改變的必要。游盈隆認為，這顯示改變現行法院審判制度已經是台灣社會的高度共識，台灣人普遍期待透過審判制度的改革，重建全民對司法的信心。

在改革制度方面，有8成2民眾同意英美陪審制是台灣目前司法改革最需要的，只有1成1的人不同意，他說，從調查顯示，如果執政的民進黨選擇英美陪審制來取代傳統審判制度，將全面性地受到社會大眾的歡迎。

對於蔡政府和民進黨團全力推動的參審制，有高達9成2的人表示不瞭解或沒聽說，自認為瞭解的只有8.2％。游盈隆指出，由此可見，「國民法官參審制」 對台灣人來說是一個非常陌生的制度，10個人裡面不到1個人自認為對這項制度有瞭解。

針對民進黨政府強烈推動國民法官參審制， 有5成6民眾同意執政黨不應該急著在這次臨時會通過有爭議的國民法官參審制，3成5不同意。游盈隆指出，這項發現顯示，當立法院臨時會即將強行表決通過「國民法官法」前夕，其實整個 台灣社會的氣氛是不樂見民進黨強渡

關山的。

此項調查是在7月13日及14日兩天進行訪問，由山水民意研究公司執行，有效樣本1078人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

(中時 )