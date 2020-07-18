陳玉珍全副武裝上陣，僅手臂上及背部出現一些瘀青。（圖／摘自陳玉珍臉書）

昨（17）日立法院藍綠兩黨再上演爭搶主席台大戰，藍委陳玉珍死守主席台，戰力破表，被封為新一代「神力女超人」，就連民進黨立委羅致政也大讚，不虧「來自金門戰地！」全力奮戰後，陳玉珍也曝光傷勢，並感謝大家關心。

陳玉珍全副武裝上陣，儘管脊椎才剛開刀，但仍戰力十足，死守住主席台到最後一刻。今日陳玉珍在臉書PO出傷勢，表示由於防護得宜，因此除了手臂上及背部的一些淤青及開刀的縫合處隱隱作痛外，基本上並無大礙。

陳玉珍提到，很遺憾暫時沒有阻擋住民進黨不符合民主程序同意權投票的表決，也證明不管用文攻法的質詢，或是武鬥法的阻止投票，民進黨就是要鴨霸的輾壓過關，大家看到了、我們抓到，有民進黨立委投票時人在上政論節目，立法院表決螢幕上同時顯示了她同一時間在立法院投了贊成票，民進黨知道事實俱在，無法辯駁，竟然大言不慚說，只是一個錯誤而已，不重要！

同理，陳玉珍說，投總統的時候，可不可以妹妹拿著哥哥的身分證去投票，被抓到後再說這只是一個錯誤而已，不重要！嚴重懷疑民進黨用強暴脅迫的方式，強迫議事人員把所有的表決卡交在民進黨立委的手上，由民進黨來決定誰可以投票，誰不能投票。

陳玉珍認為，民進黨要告訴大家的是，他們要的民主，就是他們要什麼結果就是什麼結果，至於過程不重要，人沒出來投票、多少人出席，民進黨委員有沒有出現，不管是在上政論節目還是在家𥚃睡大覺，都沒關係，「所有的票都已經作好了，只是等時間到宣布而已！」

最後，陳玉珍酸說「以後大家去幫親朋好友領票投票都可以，反正就只是一個錯誤，不重要！」「#中華民國的民主倒退30年 #民進黨要把台灣帶回獨栽時代 #民進黨作票黨」。

(中時電子報)