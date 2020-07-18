攸關台灣刑事審判制度變革的《國民參與刑事審判法》草案，將在20日立法院臨時會最後3天進行逐條表決，民間司改會18日公布一份司法審判制度改革民調顯示，20歲以上的台灣成年人，有8成2同意英美陪審制是台灣目前司法改革最需要的。

這項民調是民間司改會委託台灣民意與政策顧問有限公司規畫，由山水民意研究公司執行，訪問期間是2020年7月13、14兩天；以全國為範圍的20歲以上成年人抽樣，有效樣本1078人。

民調中最重要的問題是「英美先進國家的陪審制，由人民組成陪審團決定被告有罪無罪，如果有罪，再由法官決定判多重、用什麼法條等等，陪審團和法官分工合作，才是台灣目前司法改革最需要的。」請問，您同不同意這樣的主張？

調查結果顯示，36.5％非常同意，45.4％還算同意，7.5％不太同意，3.8％一點也不同意，6.7％沒意見、不知道。也就是說，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有82％同意英美陪審制是台灣目前司法改革最需要的。如果執政的民進黨今天選擇英美陪審制來取代傳統審判制度，那將全面性地受到社會大眾的歡迎。

民調同時也就「國民法官參審制」的瞭解程度進行調查，結果顯示0.9％非常瞭解，7.3％還算瞭解，24％不太瞭解，21.9％一點也不瞭解，45.8％沒聽過「國民法官」這個名詞，0.1％不知道。最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有高達92％的人不瞭解或沒聽說「國民法官參審制」這個名詞，自認為有瞭解的人只有8.2％。由此可見，「國民法官參審制」對台灣人來說是一個非常陌生的制度，10個人裡面不到1個人自認為對這項制度有瞭解。

(中時 )