《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（18）日的國際新聞重點。

【1】 美軍雙航母本月第二次在南海演習

美軍太平洋艦隊17日發表聲明，航母「尼米茲號」與「雷根號」打擊群今天在南海進行高端雙航艦演習，這也是美軍本月第2次在南海進行雙航母軍演。聲明說，尼米茲號與雷根號航艦打擊群共1萬2000名士兵參加聯合演習，以達最高戰備能力，確保能對任何突發事件做出回應。

【2】 惡化！全球首次100小時內增百萬確診 單日確診美包辦1／3

據路透社統計，全球新冠肺炎確診於17日統計累計超過1400萬，也是首度100小時內增加100萬人染疫。此外，在單日確診中，此外，美國新冠疫情仍是全球最為嚴重的國家，全球17日單日確診的23.7萬人中，美國就占了近三分之一，同一時間確診數為7.7萬人。

【3】 綁架？美聯邦執法人員見示威者就抓「無須表明身分」

美國川普政府再次因針對示威抗議傳出執法爭議。奧勒岡州最大的城市波特蘭市，自14日起傳出聯邦執法人員穿著未標記的軍服，在未經盤問與解釋的情況下任意拘留示威者至未經標記的車內，已引起民眾與當地政府官員不滿。

【4】 忍無可忍！姪女爆料新書大賣近百萬 川普打破沉默回應了

美國總統川普姪女瑪麗川普的爆料家族內幕的新書大賣近百萬本後，川普終於打破沉默，首次在推特上連嗆她的新書根本是瞎說，瑪麗根本與他不熟，書中對他與父親之間關係的描述完全非事實，順便也嗆近期也剛出新書爆料白宮內幕的前國家安全顧問波頓是「卑鄙的假貨」。

【5】 美只是受駭人？川普早放寬CIA對陸俄神秘網攻 不只偷還搞破壞

雖然美國近期遭駭連連，但美國並非單指是受「駭」者，川普早在2018年時就發布《總統決定》，授權中央情報局對大陸、俄羅斯以及北韓等美國敵手進行隱蔽網路攻擊，並解除先前政府對此任務的相關限制，賦予CIA更大權力執行網攻。

(中時電子報)