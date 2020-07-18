北市一名22歲張姓男大生，不滿20歲林姓友人欠他5萬元遲遲不還，15日晚間在饒河街看到林男，竟撂人一路尾隨林男至濱江街後，將他拖下計程車，強押至南港的汽車旅館談判。警方獲報後，循線將張男等6嫌逮捕到案，林男雖不願提告，警方仍依妨害秩序罪嫌送辦。

警方調查，林男在3、4年前欠下債務，因僅在工地打工無力償還遂避不見面。15日晚間6時許，張男看到林出現在饒河街，便與3名友人分乘兩輛車跟蹤，最後在濱江街將林男搭乘的計程車攔下，當街上演擄人戲碼，民眾見狀趕緊打110報警。

警方調閱監視器畫面，發現張男等人還故意開到松山區的停車場換車，最後將林男押到南港的汽車旅館談判，林男同意分期付款還債後，由一人將他載走，其餘人一哄而散。

警方趕至汽車旅館外埋伏，發現張男與另一名共犯又返回，當場將兩人逮捕，並循線通知其他4名共犯到案說明。被害林男則表示未遭到強迫不願提告，但警方訊後，仍將全案依妨害自由、妨害秩序等罪嫌移送法辦。

(中時 )