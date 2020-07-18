老師莊城一早搬來家中大鍋煮豆漿，汗如雨下在現場忙進忙出。（陳淑娥攝）

大甲區公所舉辦豆腐、豆花DIY體驗活動。（陳淑娥攝）

台中市大甲區公所日前舉辦豆腐、豆花DIY體驗活動，邀請在地人莊城到場指導學員，一早他搬運來家中大鍋，汗如雨下在現場忙進忙出，民眾開心用力壓豆腐、攪拌豆漿做豆花，不一會兒，大家將豆腐倒扣在盤子上，興奮直呼「我壓的豆腐好漂亮喔！」

現今國人越來越注重健康無添加食品，尤其是黃豆製品更是與大家息息相關，譬如豆腐、 豆花、豆漿、豆干、豆皮等，都是生活中常見美味食物，大甲區公所舉辦DIY豆花、豆腐製作活動，能吃出健康與美麗，30個名額在報名第一天就額滿，區長顏金源也到場關心學習情形。

大甲區公所舉辦豆腐、豆花DIY體驗活動。（陳淑娥攝）

老師莊城先教導如何辨識基改和非基改黃豆，隨後講解如何製作豆花及豆腐，並實地操作讓大家更能一目了然，已有數十年黃豆製品的製作經驗他，熟練的技巧不僅讓30位學員直呼厲害，他連家中的生財器具都搬到活動現場，大家一看到大鍋，不得不佩服他的專業。

老師莊城一早搬來家中大鍋煮豆漿，汗如雨下在現場忙進忙出。（陳淑娥攝）

民眾拿著空罐子盛入豆漿加入豆花粉，記住老師說的快速攪拌30下，小心翼翼的放在桌上靜置不動等待凝固。老師則將豆腐花盛入豆腐模具中，學員使盡力氣壓豆腐讓汁流出，再加入第二次豆腐花壓一遍，隨後將成品倒扣在盤中，一塊塊方正的豆腐大功告成，每個學員都覺得好有成就感。

(中時 )