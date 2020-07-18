朱姓男子（23歲）今晨開要價近700萬元的瑪莎拉蒂「海神」（Maserati Levante）豪車，載3名男女友人返家時，一路上為了耍帥，不僅亂超車、蛇行亂變換車道，甚至疑違規超速，結果在三重一處路口自撞路旁電箱，整台車翻覆到鄰近的下水道工地，車上4人全受傷。警方目前朝危險駕駛、超速等方向偵辦。

該意外發生於今凌晨3時許，朱男駕著「海神」載友人行經新北市三重區疏洪東路、三陽路口時，車輛猛撞斷路旁電箱後，再側翻後摔入隔壁的汙水下水道工地，有民眾見狀趕緊報案。

警消獲報到場，將傷者送醫後，有目擊者稱肇事原因為駕駛超過限速，警方事後對朱男酒測，雖無酒精反應，但調閱沿路監視器，卻發現他肇禍前，不僅蛇行超車違規跨越槽化線，且一下竄入慢車道，再耍帥切入快車道，之後就發生車禍。

但朱男卻對警方聲稱，僅是自己操作不慎，車輛才失控自撞，詳細肇事原因仍待鑑定釐清，不過，除了車毀人傷外，他撞壞電箱、工地事物等費用，恐也面臨高額求償，替自己的危險駕駛行為付出代價。

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(中時電子報)