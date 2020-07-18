衛福部長陳時中宣布兩歲以下陸配之子回台，但仍有大批兩岸家庭無法相聚。一名27歲的廣東陸配說，她從1月12日開始到今天都沒見到台灣的老公，兩人只能通訊聯繫，一談到何時才能見面，兩人都落淚，「覺得我們很像古時候的新婚夫妻，剛拜完天地，剛拜完堂成親，丈夫就當兵去打仗」，語氣滿是無奈。

來自廣州的四四（化名）說，她原本從事圖書業工作，很獲主管賞識，原本已有機會升遷，但今年1月3日與來自台中的先生在大陸登記結婚後，便辭了職，準備到台灣生活，原本計畫2月6日要到台灣，但1月底疫情爆發後，兩人到現在都沒有見過面。

她提到，男方家人不斷關心，甚至老公的外公、外婆對此非常掛心，老人家時常在電話裡問她，何時能來台，「我很想知道什麼時候可以過去，每次視頻聯繫，都覺得好心酸，一講到不知什麼時候能在見面，常常為此掉眼淚」，而在台南的公婆也時常以微信問候，安慰她這是人生歷練，但心情上還是無法消化。

四四指出，這半年來，老公與台灣的家人曾向海基會申訴，海基會也只是回應，必須等政府決定，作法並不明確，「我們只是普通老百姓，現在因為政治問題，搞得我們不能團聚，太辛苦。」，

四四也說，這星期看到指揮中心公布兩歲以下陸配之子可回台，「這好像是我開放了，是一種德政，但還有大批陸配與家人無法相聚，我們覺得滿好笑的，政府這樣的作法與心態，讓人說不出話來。」

在受訪時，四四也提到她與老公相識的過程。她說，2017年到台灣自由行，行程安排在台中，她的先生那時還只是大學生，剛在台中買房，將房子透過Airbnb網路出租民宿，她訂到了這間民宿，兩人因此相識相戀。

她的先生自大學畢業後，從事設計師工作，兩人現在年紀都不到30歲。四四說，交往以來，兩人都是遠距離戀愛，常常是廣東、台中兩邊跑，「還記得那時他去當兵，那4個月肯定是我們分開最久的時候，但沒想到，現在才是，而且相見時間遙遙無期。」

四四也提到，原本她的先生有考慮到廣東看她，但是赴陸與回台皆需隔離14天，迫於新工作請長假不容易，她則因為已辭職，把所有積蓄都拿來與老公裝潢在台中的新家，手頭積蓄有限，只能住在娘家，並且靠接案子過日子。

(旺報 )