萬里飛來財神安座 ，舉辦擲筊讓信眾「鑽」爆、轉運。（許家寧攝）

萬里飛來財神安座 ，舉辦擲筊讓信眾「鑽」爆、轉運。（許家寧攝）

金山財神廟理事長黎清美說，五行財神說要來萬里，於是找了十多年終於覓地蓋廟。（許家寧攝）

黎清美說覓地時，現場出現很像龍、鳳的影像，有龍鳳呈祥好兆頭。（金山財神廟提供）

新北市萬里區的金山財神廟，香火鼎盛，信徒發現新建廟旁一處有湧泉噴出，不斷流出泉水，廟方覺得吉利，決定安裝淨水系統，讓信眾可以喝到甘甜泉水，神奇的是，開挖過程發現數隻黃金色蟾蜍聚集，盼象徵綿綿不絕的「錢水」，讓民眾夏日解渴又招財。

金山財神廟今為萬里飛來財神安座儀式，將五行財神安座至新建的鑽金宮，廟方即起舉辦為期5個月的擲筊送由水晶打造的「鑽豹」財神開運燈，信眾點財神燈還可摸彩抽100個加持幸運翡翠玉墜，期望在不景氣的期間，為信眾祈福轉運。

金山財神廟慈善基金會理事長黎清美說，她花了近10年時間，從找地、買地到向市政府申請立案，回憶蓋廟期間，神蹟不斷，勘輿師父從選地就感受很強烈的氣場，拍回來天上的照片，居然出現有如龍鳳影像，甚至廟地旁邊就有一處湧泉穴冒出綿綿不斷泉水。

後來開挖「湧泉穴」過程，來了很多外觀呈黃金色的蟾蜍，等到整理完成，偶爾出現一、兩隻，甚至蓋廟期間有一次她清晨來看工地，明明沒有下雨，門口就像是有水的影像一直湧出來，但地上卻是乾的，目前為止也沒有人可以找到答案。

黎清美笑說，很多人問金山已經有一座五路財神廟，為什麼還要蓋萬里五行財神廟，很多人都不知道，「拜五路財神，是期望收盡東南西北中五方之財富」，「拜五行財神，則是期望改變木火土金水五行財運」，兩者並不一樣。

五行代表各項職業，只求五路財神來幫忙，卻沒有好好的求自己的本命神為自己轉運，轉運不只是財富，有時候是工作機會、健康、婚姻、友情等都需要有轉運的機會，期望蓋廟為信眾不只求五路財神來幫助，還可以有五行財神來為信眾轉運。

每年金山財神廟參加捐贈物資或救護車等公益活動，未來萬里五行財神也會持續加碼關懷在地弱勢，18日起為期五個月，每天開放民眾擲筊，只要五行財神同意，提供10位信眾水晶打造的「鑽豹」五行財神燈，開點運燈，還有機會得到共100面翡翠玉墜。

(中時 )