更新內容）北市南京東路段、捷運小巨蛋4號出口外，18日中午12時許發生一起墜樓事件，一名30歲許姓女子從大樓12頂樓一躍而下，墜落到人行道當場死亡。

案發現場就在松山分局附近，警方獲報立即趕抵現場，經調閱監視器畫面，發現女子是獨自搭電梯上樓，現場無外力介入痕跡，目前正在尋找是否留有遺書，並通知家屬以釐清案情。

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