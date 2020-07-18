北捷小巨蛋出口外驚傳墜樓！1女子疑輕生當場死亡 13:282020/07/18 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市捷運小巨蛋出口外，驚傳女子墜樓意外。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 更新內容）北市南京東路段、捷運小巨蛋4號出口外，18日中午12時許發生一起墜樓事件，一名30歲許姓女子從大樓12頂樓一躍而下，墜落到人行道當場死亡。 案發現場就在松山分局附近，警方獲報立即趕抵現場，經調閱監視器畫面，發現女子是獨自搭電梯上樓，現場無外力介入痕跡，目前正在尋找是否留有遺書，並通知家屬以釐清案情。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #女子 #現場 #死亡 #小巨蛋 #出口 也許您會感興趣 社會熱門新聞 男子開心簽收拿包裹 打開瞬間那話兒「蛋蛋」炸掉了！ - 社會 情侶大白天草叢上演活春宮 大媽看不下去…拿木板暴打野鴛鴦 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 北捷小巨蛋出口外驚傳墜樓！1女子疑輕生當場死亡 - 社會 腐屍臭味飄散多日！桃園大園水溝裡驚見男屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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