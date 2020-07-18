三倍券15日正式上路，不少店家都祭出相關優惠，吸引消費者上門，但三倍券折損還能不能用、印花位置如何分辨真偽等謠言早已滿天飛。對此，行政院長蘇貞昌也親上火線，用4張圖教大家破解謠言。

蘇貞昌在臉書指出，大家領到券後開始報復性消費，網路上也開始謠言滿天飛，4秒帶大家跳結局，網傳不實謠言請不要信。

關於三倍券究竟能不能摺？蘇貞昌表示，「不怕你摺！就算弄壞弄髒，可辨識都有效」。

「沒有梅花是假鈔！」也是謠言，三倍券的梅花印花位置不固定，可能有一朵、半朵、三朵，蘇貞昌稱是「古靈精怪花」。

另外，有謠言指出店家要等到2021年3月31日才能換三倍券，這也是假消息，從7月23日開始到明年3月31日都能兌換。

至於攤商收券是否會被查稅，蘇貞昌澄清，「並不會！」營業稅額是按營業類別、面積、地段計算。

針對上述謠言，經濟部也出面闢謠，並提供簡易的辨識方式：看一看、券上有隱藏字、微小字、正反面套印圖案、梅花水印及螢光纖維絲等防偽設計；摸一摸、用手摸三倍券上的主要印紋跟視障浮凸符碼，可感覺墨紋凸出紙面；轉一轉：轉動三倍券會發現，左上角面額數字呈金、綠色變化。若有防偽相關的問題，也可撥打1988專線洽詢。

蘇貞昌破除三倍券謠言。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

蘇貞昌破除三倍券謠言。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

蘇貞昌破除三倍券謠言。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

蘇貞昌破除三倍券謠言。（圖／摘自蘇貞昌臉書）

(中時電子報)