立法院臨時會下周擬處理國民法官法草案等案，但包括適用案件範圍、國民法官年齡、終局評議等關鍵條文，朝野黨團先前協商18小時，仍未取得共識，而本案保留條文約100條，院會處理時預料掀起表決大戰。主張參審陪審兩案一併試行的民眾黨團，將會在涉及無法兩案並行條文表達反對。時代力量黨團認為，該案影響台灣未來重要法案，應該把各方意見納入，反對臨時會處理，若逐條表決，會堅守支持陪審制的立場。

攸關台灣司法重大變革的人民參與刑事審判，民進黨團支持司法院版本的參審制，時代力量支持陪審制，國民黨及民眾黨希望參審陪審一併試行。立法院長游錫堃本月3日、6日召及黨團協商，各黨團歷經約18小時討論，不僅連法案名稱沒有共識，近百條文也無法達成共識，預計該案20日將送進院會處理，屆時可能進行逐條表決。

民眾黨團總召賴香伶表示，上次協商並未簽名，須等到各黨團總召簽名後，依照協商決議將各版本排入院會表決，民眾黨主張參審陪審一併試行，院會時會加以說明爭取支持，逐條表決時，若有涉及無法參審陪審兩案並行的條文，民眾黨會投反對，希望院會處理前先確認協商決議。

時力黨團總召邱顯智說，司改會今公布最新民調，國民支持陪審制比例高，時力認為，陪審制可以避免法官影響國民法官或陪審原判對，也不會有權威效應；司法院版本的參審制，每年僅適用500至600件，適用案件非常少，只是虛設的制度。

對於20日院會可能進行逐條表決，邱顯智表達反對立場，邱顯智認為，黨團協商至今，司法院版本草案113條條文，仍有近100條保留，代表社會各界對參審制沒有共識，沒有必要急於臨時會通過不可。如果民進黨強行要在臨時會逐條表決通過，每條表決前都會上去發言表達立場。

(中時 )