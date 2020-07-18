南投市透天厝大火，一人死亡男女難辨。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

南投市透天厝大火，一人死亡男女難辨。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真）

南投市振興巷一處4樓透天民宅，上午10點39分發生火警，南投消防分隊長蕭月綾率領隊前往灌救，11點撲滅火勢，在火場發現一句屍體，因為已經燒焦，無法辨識是男或是女！

南投消防局獲報，指揮南投消防分隊出勤救災，並同步派遣中興、碧興、鳳鳴等分隊前往支援，總計出動救護車1輛、各式消防車8輛,救災救護人員15人(消防14人、役男1人)前往搶救,並群呼義消前往支援搶救·

火場控制後，4樓透天建築後側陽台雨遮處，發現一具焦屁身分待確認！至於火災發生原因，將待進一步火場鑒定釐清。

(中時 )