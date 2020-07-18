南投市透天厝大火 1人死亡男女難辨 13:332020/07/18 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投市透天厝大火，一人死亡男女難辨。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投市透天厝大火，一人死亡男女難辨。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） 南投市透天厝大火，一人死亡男女難辨。（南投縣消防局提供／廖志晃南投傳真） 南投市振興巷一處4樓透天民宅，上午10點39分發生火警，南投消防分隊長蕭月綾率領隊前往灌救，11點撲滅火勢，在火場發現一句屍體，因為已經燒焦，無法辨識是男或是女！ 南投消防局獲報，指揮南投消防分隊出勤救災，並同步派遣中興、碧興、鳳鳴等分隊前往支援，總計出動救護車1輛、各式消防車8輛,救災救護人員15人(消防14人、役男1人)前往搶救,並群呼義消前往支援搶救· 火場控制後，4樓透天建築後側陽台雨遮處，發現一具焦屁身分待確認！至於火災發生原因，將待進一步火場鑒定釐清。 (中時 ) #南投 #消防 #火場 #南投市 #救災 也許您會感興趣 社會熱門新聞 男子開心簽收拿包裹 打開瞬間那話兒「蛋蛋」炸掉了！ - 社會 史上最強綠帽夫！他新婚1年妻出軌 離婚後秒娶75歲岳母 - 社會 情侶大白天草叢上演活春宮 大媽看不下去…拿木板暴打野鴛鴦 - 社會 男網友吃驚女伴1晚可噴泉10次 老司機們力挺表示：體質與調教是關鍵！ - 社會 花蓮三棧溪又傳跳水意外 女撞擊尾椎半身麻痺 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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