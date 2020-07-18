民眾黨高雄市長補選參選人吳益政18日上午前往茄萣區興達港參加「象海致敬」海洋文化市集活動，對於17日民進黨競選對手陳其邁說「高雄幣」是他最早提出的概念，吳益政狠批陳其邁無知，為了選舉亂搶功勞相當沒有意義。

吳益政表示，他本來以為陳其邁忘記了，後來想想發現他是無知，陳其邁碰到他都還會稱讚他提出這個想法相當好，可以一起推廣，但陳其邁竟然說高雄幣是自己最早提出來的，令他相當不解，大家都互相認識，這種漏氣事不要這樣做，沒噹他又不行，噹他又覺得自己格局小，這樣一點意義都沒有。

吳益政指出，他們在2018年7月就已經公開高雄幣的概念，陳其邁則是在2018年9月才提出來，陳其邁慢了2個月，但其實早在2016年他們就已經開始跟日本的地方創生商討這個議題，日本也已經有相當成功的案例，在網路維基百科上也可以清楚看到高雄幣是由他最先提出。

吳益政說，其實爭這個功勞一點意義都沒有，問題不在先後，是如何實踐才重要，有好的政策大家互相學習、互相觀摩，但陳其邁卻在爭高雄幣的功勞，若他早有這個概念，為何在擔任行政院副院長時都沒有作為，政治人物為了選舉什麼都說得出口，他覺得相當遺憾。

(中時 )