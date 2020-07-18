農委會推出農遊券500萬份，每券價值250元，規劃分2波抽籤，第一波登記的人達165.5萬人，扣除登記錯誤不符資格的，幾乎人人有獎，第二波明天（19日）中午抽籤，農委會呼籲，今天（18日）晚上23時59分以前都可登記，民眾趕快把握機會！

農委會表示，民眾只要到農委會農遊券網頁登錄資料，手續簡便，中獎者以手機簡訊通知，只要點入其中連結領獎即可，使用期限保為簡訊通知日起60天內，全台一千多處休閒農場、休閒農業區、通過評鑑之農村社區、田媽媽餐廳、型農、農會都可消費。

而為了搶攻農遊券商機，高雄市農業局宣布加碼補助，即日起凡持農遊券到旗山糖廠、田寮崇德、大樹統嶺、大樹龍目等4個農村社區旅遊，以及大樹、內門、那瑪夏民生、六龜竹林、美濃等5個休閒農業區，每人加碼100元，限額1萬名，不管是採果、用餐買伴手禮，均可抵用。

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(中時電子報)