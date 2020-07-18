第四屆海峽兩岸中山論壇昨天（17日）晚上在廣東省中山市開幕。大陸國台辦主任劉結一致詞時強調，堅持一個中國原則是兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決遏阻「台獨」分裂挑釁，台灣才能有光明未來。根據大陸官媒新華社通稿，劉結一並未提到「九二共識」。

劉結一表示，值此孫中山先生逝世95週年之際，兩岸同胞在中山先生的故鄉隆重舉辦本屆中山論壇，就是要弘揚中山先生精神，共同維護和推動兩岸關係和平發展，共同致力國家統一、民族復興的偉大事業。

劉結一強調，堅持一個中國原則是兩岸關係和平發展的政治基礎，堅決遏阻「台獨」分裂挑釁，廣大台灣同胞切身利益才能得到根本保障，台灣才能有光明未來。

「兩岸同胞交流合作任何力量都無法阻擋，深化融合發展是新時代造福兩岸同胞的重要途徑。」劉結一表示，「在中華民族克難前行、昂首闊步邁向偉大復興的歷史關頭，兩岸同胞要立足新時代，同心協力，共同譜寫民族復興、國家統一新篇章。」

新黨榮譽主席郁慕明專程自台北飛抵廣州參加。今天他透過視訊接受媒體線上訪問時表示，兩岸交流不能中斷，是否擔心會被《反滲透法》扣上紅帽？郁慕明笑稱「我已經成為（民進黨要修理的）目標很久了」。

台企聯總會長李政宏表示，將持續推廣直播帶貨模式，為台商拓展商機。同時也期盼台商融入大灣區發展機遇。

今年的中山論壇以「弘揚中山精神、共謀民族復興」為主題，將舉辦「台商一起來，融入大灣區」主題活動、中山精神與民族復興研討會、兩岸青年研習營、「中山盃」大灣區台企慢投壘球邀請賽、孫中山文化史蹟遊等系列活動。廣東省委書記李希出席開幕式，中央台辦、國務院台辦主任劉結一通過視訊連線在開幕式上致辭。

本屆中山論壇是新冠肺炎疫情發生以來，在大陸舉辦的最大規模兩岸交流活動，以線上線下相結合的方式進行，海峽兩岸及港澳地區2000多名各界人士受邀參加。17日晚間的論壇開幕式採取現場＋「雲論壇」形式舉辦，在廣東省21個地級以上城市和台灣地區分別設分會場。

本屆論壇由海峽兩岸關係研究中心、廣東省海峽兩岸交流促進會、中山市海峽兩岸交流促進會和中山大學共同主辦。

(中時 )