三倍券正式上路使用後，民眾陸續到超商、郵局領券消費，但超商系統一度當機，也引發外界討論，另外大家也相當關注，到底三倍券是否真能帶動「報復性消費」。對此，前高雄市府新聞局長王淺秋在節目中則痛批，「有點異想天開」。

王淺秋昨(17日)在廣播節目「新聞早點名」中談到，自己也有去登記領三倍券，畢竟這是納稅的錢，政府要做符合大家需要的事情；她說，後疫情時代很多產業很辛苦，但政府把三倍券弄得複雜，經費又很龐大，民眾要貨真價實拿到券，為何要搞到排隊、讓系統當機?自由市場機制，應讓業者自己開發各種可能性，讓業者接到球，才有可能產生報復性消費。

另外，王淺秋直言，大家都想要消費，但並不是每個人手頭闊綽，不要忘記還有很多產業，大家都很辛苦的苦撐，三千元對民眾是蠻珍貴，「真的要讓大家報復性消費到哪裡去? 這真的是有點異想天開。」

然而，擁有400多萬名會員的紅利點數平台UUPON近期做了《振興券消費市場反應調查》，調查結果指出，有近7成的民眾表示，不會因振興三倍券提升消費購物慾望。

(中時電子報)