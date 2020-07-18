歐陽娜娜落淚，眾人上前安慰。（圖／翻攝自秒拍）

20歲歐陽娜娜出道6年，曾傳出5年賺進5億成為家中經濟支柱，歐陽龍則在沈玉琳節目上駁斥。歐陽娜娜最近上實境秀，罕見在鏡頭前崩潰，她先躺到張子楓懷裡表示不想走，有太多不開心的事，接著去抱何炅說想多留一天，後來忍不住大哭，讓粉絲相當心疼。

歐陽娜娜人紅是非多，剛出道時因休學問題引起關注，去年她衰遭貼台獨標籤，她受訪強調自認是中國人，接著轉發支持香港警察貼文又引熱議。最近她上實境節目《嚮往的生活》和同是四小花旦的張子楓結為好友，要離開前夕她忍不住問張子楓說：「妳覺得我要多留一天嗎？要跟妳待在一起，跟大家在一起比較開心」。

歐陽娜娜後來又跑去找何炅問可不可以多留一天，何炅立刻說好，並把娜娜抱進懷裡，娜娜此時突然控制不住飆淚，何炅便貼心的把娜娜的頭用衣服包起來，不讓鏡頭拍到，並問：「壓力大對嗎？主要太開心了，她在這裡哭就是最好的發洩」，又問：「因為妳在日常生活裡都沒有機會可以跟懂妳的人一起，對不對？」

此時張子楓和許光漢也紛紛上前安撫歐陽娜娜，一旁的黃磊也很心疼，直說想到他女兒，網友說：「我也每天失眠睡不著，想哭，哎誰都不容易，更何況我們這種普通人」、「我居然想說正常，社會壓力太大了」、「其實能感覺到她成長辛苦難過」、「她也只是個小孩啊」。

(中時電子報)